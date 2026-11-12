Россиянка Дарья Семьянова завоевала бронзу в дисциплине «трап» на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

Дарья Семьянова globallookpress.com

В финале спортсменка поразила 19 мишеней. Победила итальянка Джессика Росси с результатом 27 попаданий, серебряным призером стала представительница Гватемалы Адриана Руано Олива, поразившая 26 мишеней.

Чемпионат мира ISSF по пулевой и стендовой стрельбе — 2026 проходит с 1 по 14 ноября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Двукратная чемпионка России и Европы

24-летняя Дарья Семьянова является двукратной чемпионкой России, бронзовым призёром Европейских игр 2019 года и чемпионкой Европы 2021 года. В 2021 году Семьянова выступала на Олимпиаде в Токио, где не пробилась в финал.

В октябре этого года Семьянова в паре с Рамиром Николаевым выиграли золото в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах, одержав победу с рекордом Европы (36 очков).

У России уже два золота

Ранее россияне уже отметились на турнире наградами высшей пробы. 3 ноября Антон Аристархов выиграл золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, набрав 561 очко.

Серебро взял Равиндер Сингх из Индии (559 очков), бронзовым призером стал румын Лука Йолдеа (558 очков).

А 11 ноября золотую награду завоевал Дмитрий Пименов, в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений (362,8 балла). Второе место занял словак Патрик Яни (357,2), третье — Нирадж Кумар из Индии (346,5).

Отметим, что 21‑летний россиянин завоевал олимпийскую квоту на Игры‑2028, которые пройдут в Лос‑Анджелесе.

Чемпионат в Дохе важен для отбора на Олимпиаду-2028

ISSF объявила розыгрыш 36 олимпийских квот — по три в каждом из 12 индивидуальных олимпийских упражнений. Таким образом, чемпионат связан не только с борьбой за медали, но и с началом отбора на Игры в Лос-Анджелесе.

Квотные соревнования проходят с 3 по 12 ноября. Смешанные упражнения остаются частью чемпионата мира, но в объявленный ISSF розыгрыш этих 36 квот не входят.

При подведении итогов важно разделять три вещи: место спортсмена, завоеванную медаль и подтвержденную олимпийскую квоту.