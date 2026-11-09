«Филадельфия» обыграла на выезде «Чикаго» в очередном матче регулярного чемпионата НБА (127:121) и довела результат на старте до девяти побед при двух поражениях.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Так хорошо первые 11 матчей «Сиксерс» не проводили с сезона-2000/01: 25 лет назад команда Аллена Айверсона начала с 10 побед подряд и впоследствии дошла до финала. Прямо сейчас «Филадельфия», в которую летом перешёл великий Леброн Джеймс, возглавляет Восточную конференцию.

Браун, Макси и Леброн набрали 78 очков

Главным снайпером встречи стал Джейлен Браун, набравший 29 очков. Тайриз Макси добавил 27, а Леброн — 22: это его лучший результат после перехода в «Филадельфию». На счету 41-летнего форварда также пять подборов и пять передач. Другая звезда «Сиксерс», Джоэл Эмбиид, завершил матч с 18 очками и 10 подборами.

Гости вышли вперёд во второй четверти и больше не отдавали лидерство, хотя концовка получилась нервной — по ходу заключительной 12-минутки «Чикаго» подбирался на расстояние всего двух очков.

Леброн в матче с «Чикаго» nba.com

Очередной рекорд Абдул-Джаббара пал

Джеймс стал самым результативным соперником «Чикаго Буллз» за всю историю регулярных чемпионатов. Уже в начале встречи он превзошёл показатель Карима Абдул-Джаббара, набравшего против «Чикаго» 1895 очков за карьеру.

Ну а сами «Буллз» в матче против «Филадельфии» потерпели уже седьмое поражение подряд и с рекордом 1-8 идут предпоследними на Востоке.

Что будет дальше?

Нынешний старт пока уступает сезону Айверсона: тогда после 11 игр у «Филадельфии» было 10 побед. Ту регулярку команда Ларри Брауна закончила первой на Востоке, а в финале проиграла «Лейкерс» — 1-4. Айверсон тогда получил награду MVP сезона.

4.50 Филадельфия дойдёт до финала НБА Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.50 на матч «Сиксерс» выиграли 9 из первых 11 матчей и лидируют на Востоке — такого не было 25 лет позволит вывести на карту выигрыш 3500₽, общая выплата — 4500₽

В ночь на 11 ноября «Сиксерс» примут «Бостон». Для перешедшего летом Брауна это будет первая официальная встреча с бывшей командой. Следующий соперник «Чикаго» — «Сан-Антонио».