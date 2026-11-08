На Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» досрочно завоевал чемпионство в командном зачете «Формулы-1».
После выступления на бразильском этапе, где победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, а новый чемпион Андреа Кими Антонелли («Мерседес») занял пятое место, немецкий коллектив стал недосягаемым для «Феррари».
Догнали «Уильямс»
«Мерседес» вернулся на вершину впервые за пять лет. Ранее команда завоевала восемь Кубков конструкторов подряд в 2014-2021 годах.
Девятый титул позволил «Мерседесу» сравняться с «Уильямсом», который не брал трофей с 1997-го. Рекордсменом остается «Феррари», выигравшая 16 Кубков конструкторов, на счету у «Макларена» — десять чемпионств.
Залог успеха — мощный старт сезона
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал на то, что команда досрочно завоевала Кубок конструкторов 2026 года.
Это потрясающе. Команда очень мощно начала сезон, и именно это позволило нам в итоге дотянуть до финиша. Последние несколько гонок временами складывались непросто, сегодня тоже было тяжело, но в целом я невероятно горжусь всей нашей организацией. Потребовалось несколько лет, чтобы вернуться на вершину. Немногим командам удавалось отыграться после подобной ситуации, и это лишь доказывает, какую отличную работу мы проделали, какие замечательные люди трудятся в нашей организации, и как здорово быть частью этого коллектива.Тото ВольффИсполнительный директор «Мерседеса»