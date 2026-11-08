На Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» досрочно завоевал чемпионство в командном зачете «Формулы-1».

Андреа Кими Антонелли globallookpress.com

После выступления на бразильском этапе, где победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, а новый чемпион Андреа Кими Антонелли («Мерседес») занял пятое место, немецкий коллектив стал недосягаемым для «Феррари».

Догнали «Уильямс»

«Мерседес» вернулся на вершину впервые за пять лет. Ранее команда завоевала восемь Кубков конструкторов подряд в 2014-2021 годах.

Девятый титул позволил «Мерседесу» сравняться с «Уильямсом», который не брал трофей с 1997-го. Рекордсменом остается «Феррари», выигравшая 16 Кубков конструкторов, на счету у «Макларена» — десять чемпионств.

Залог успеха — мощный старт сезона

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отреагировал на то, что команда досрочно завоевала Кубок конструкторов 2026 года.