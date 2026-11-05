Россиянка Варвара Кузьминова завоевала малую бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в китайском Нинбо.

Варвара Кузьминова bogorodsky-okrug.ru

Третья в рывке

Кузьминова стала призером в рывке в весовой категории до 77 кг. Спортсменка, представляющая Московскую область на внутренних стартах, на соревнованиях в Китае подняла штангу весом 115 кг.

Ее опередили китаянки Пэн Цуйтин (126 кг) и Ян Цюся (120 кг). В толчке 18-летняя россиянка заняла шестое место (138 кг), а по сумме двоеборья стала пятой (253 кг).

Ещё одна российская тяжелоатлетка, Анастасия Романова(246 кг; 111 кг + 135 кг), заняла восьмое место в двоеборье.

Рекордсменка России

Подняв в рывке штангу весом 115 кг, Кузьминова повторила рекорд России, но достижение в Китае стало не первым рекордом Варвары.

В сентябре 2026 года, на чемпионате России спортсменка установила сразу два национальных рекорда: в толчке подняла 135 кг, а в сумме двоеборья показала 250 кг.

В мае этого года Кузьминова завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в Египте. В весовой категории до 77 кг она показала третьи результаты в рывке (107 кг), толчке (130 кг) и по сумме двоеборья (237 кг).

В апреле 17-летняя, на тот момент, Кузьминова взяла серебро на взрослом чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми. В весовой категории до 77 кг она взяла вес в 244 кг (112 кг в рывке и 132 кг — в толчке).

В 2030 году — ЧМ в Москве

Медаль Кузьминовой стала первой для россиян на этом чемпионате мира. Они выступают на турнире с флагом и гимном.

Местом проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике 2030 года была выбрана Москва. Решение принял исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Чемпионат мира 2029 года примет Ахмедабад (Индия).

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики Норвегии Стиан Гримсет заявил, что норвежские спортсмены не поедут на ЧМ-2030 в России. От участия в турнире также отказались украинские спортсмены.