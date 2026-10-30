Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Динамо» и санкт-петербуржским «Зенитом». Гости одержали победу со счетом 83:72 (14:20, 19:24, 31:14, 19:14).

Андрей Мартюк globallookpress.com

В составе «Динамо» самым заметным стал американский форвард Нэйт Поллард. Он оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, а также сделал четыре передачи, один перехват и два блок-шота.

У «Зенита» самым результативным игроком матча стал Андрей Мартюк. Форвард набрал 20 очков, сделал шесть подборов и совершил один перехват.