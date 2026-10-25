Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в России. Турнир примет Москва. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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«Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех. Наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», — приводит слова генерального секретаря IWF Хосе Киньонеса пресс-служба федерации.

Россия получит право провести крупное международное соревнование в олимпийском виде спорта впервые с 2022 года. Столица страны примет мировой чемпионат по тяжелой атлетике впервые с 1997 года.