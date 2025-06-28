Кущенко: Чадов заслужил внимание большого клуба

Президент Единой лиги ВТБпрокомментировал переход форварда «Пари НН»в ЦСКА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Чадов Фото: cskabasket.ru

«Переход Чадова в ЦСКА говорит, что армейцы думают над закрытием данной позиции на несколько лет. Александр неплохо проводит уже два сезона и показывает очень качественный баскетбол. Он подрос для большого клуба», — сказал Кущенко в эфире канала «Матч ТВ».

25 июня стало известно о переходе 23-летнего Чадова в ЦСКА и заключении с клубом двухлетнего контракта. Он играет на позиции тяжелого форварда и набирал в среднем в прошлом сезоне 9 очков и делал 4,6 подбора за матч.