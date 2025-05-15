Станислав Еремин: УНИКС не был похож на УНИКС, что добывал победы в регулярном сезоне

Помощник президентапризнал, что в клубе не ожидали поражения отсо счётом 0:4 в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Считаю, что могли дать серьезный бой и при определенном стечении обстоятельств итог был бы положительным. УНИКС не был похож на УНИКС, который в ходе регулярного сезона показывал лучшие игры. Где‑то мы стали хуже защищаться, а самое страшное, что в атаке часто сваливались на индивидуальные действия», — приводит слова Еремина «Матч ТВ».

УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, уступив только «Зениту» и ЦСКА. В полуфинале плей-офф казанцы проиграли армейцам все четыре матча (последний — 64:76), выбыв из борьбы за титул.

Теперь команда сыграет за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне УНИКС дошел до финала, где уступил ЦСКА в пяти матчах.