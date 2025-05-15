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    Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
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    Станислав Еремин: УНИКС не был похож на УНИКС, что добывал победы в регулярном сезоне

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин признал, что в клубе не ожидали поражения от ЦСКА со счётом 0:4 в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    Баскетбольный клуб УНИКС
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    Баскетбольный клуб УНИКС

    «Считаю, что могли дать серьезный бой и при определенном стечении обстоятельств итог был бы положительным. УНИКС не был похож на УНИКС, который в ходе регулярного сезона показывал лучшие игры. Где‑то мы стали хуже защищаться, а самое страшное, что в атаке часто сваливались на индивидуальные действия», — приводит слова Еремина «Матч ТВ».

    УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, уступив только «Зениту» и ЦСКА. В полуфинале плей-офф казанцы проиграли армейцам все четыре матча (последний — 64:76), выбыв из борьбы за титул.

    Теперь команда сыграет за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне УНИКС дошел до финала, где уступил ЦСКА в пяти матчах.

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