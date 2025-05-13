ISU одобрил заявки россиян на участие в отборе к Олимпиаде, дуэты пропустят турнир

Международный союз конькобежцев выступил с заявлением по допуску российских спортсменов к отбору на Олимпиаду.

ISU одобрил заявки российских фигуристов Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Владислава Дикиджи и Петра Гуменника на участие в отборе.

При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отбору на Олимпиаду.

Также допуск получили 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов: Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева и Даниил Найденышев.

Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.