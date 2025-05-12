Маркос Найт признан MVP Единой лиги ВТБ по версии игроков

Перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «УНИКС» — ЦСКА наградили, который был признан лучшим игроком регулярного чемпионата по итогам опроса баскетболистов турнира.

Это голосование второй год подряд проводил «Спорт-Экспресс»: 143 игрока из всех клубов лиги назвали своих трёх лучших баскетболистов сезона, за первое место начислялось три балла, за второе — два, за третье — один.

Маркос Найт одержал уверенную победу, набрав 140 очков — с большим отрывом от конкурентов. Вторым стал Джеремайя Мартин («Уралмаш», 88 баллов), третьим — Мело Тримбл (ЦСКА, 77 баллов).

Найт стал вторым снайпером регулярного чемпионата (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42% трехочковых бросков, вошел в топ-10 по результативности (18,9) и стал лучшим в сезоне по показателю «плюс-минус».