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    Центровой «Бостона Порзингис»: Мы оказались в яме, теперь нам нечего терять

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Бостон Селтикс» и чемпион НБА Кристапс Порзингис прокомментировал второе подряд поражение своей команды во втором раунде плей-офф против «Нью-Йорк Никс».

    Кристапс Порзингис
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    Кристапс Порзингис

    «Никто не будет жалеть нас, поэтому мы должны продолжать идти вперёд. Если посмотреть на коэффициенты, возможно, теперь фаворитами являются Никс. От нас ждали победы, а теперь, когда мы оказались в такой яме, нам нечего терять», — приводит слова Порзингиса издание Clutch Points.

    Второй матч серии стал для Порзингиса первым выходом на площадку после болезни, из-за которой он пропустил старт серии. За неполные 14 минут он набрал 8 очков и сделал 4 подбора, однако по-прежнему испытывал дискомфорт.

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    • «Бостон» проигрывает «Никс» во втором раунде плей-офф Восточной конференции со счётом 0–2. Следующие две игры «Селтикс» проведут на гостевой плошадке.

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