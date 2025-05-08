Центровой «Бостона Порзингис»: Мы оказались в яме, теперь нам нечего терять

Центровойи чемпион НБАпрокомментировал второе подряд поражение своей команды во втором раунде плей-офф против

«Никто не будет жалеть нас, поэтому мы должны продолжать идти вперёд. Если посмотреть на коэффициенты, возможно, теперь фаворитами являются Никс. От нас ждали победы, а теперь, когда мы оказались в такой яме, нам нечего терять», — приводит слова Порзингиса издание Clutch Points.

Второй матч серии стал для Порзингиса первым выходом на площадку после болезни, из-за которой он пропустил старт серии. За неполные 14 минут он набрал 8 очков и сделал 4 подбора, однако по-прежнему испытывал дискомфорт.

«Бостон» проигрывает «Никс» во втором раунде плей-офф Восточной конференции со счётом 0–2. Следующие две игры «Селтикс» проведут на гостевой плошадке.