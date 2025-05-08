ЦСКА переиграл УНИКС во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Фрагмент матча ЦСКА — УНИКС Фото: globallookpress.com
Армейцы уступали после первой четверти, но сумели переломить ход встречи благодаря мощной игре во второй половине.
Самым результативным игроком у ЦСКА стал американский разыгрывающий Каспер Уэйр, набравший 26 очков, а также сделавший 2 подбора, 3 передачи и 1 перехват.
У гостей из Казани лучшим стал защитник Маркус Кин, на счету которого 23 очка, 2 подбора и 3 передачи.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2–0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт в Казани.