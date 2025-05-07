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    Чепалова стала главой Федерации лыжных гонок Марий Эл

    Прочие Лыжи
    Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова назначена на должность Федерации лыжных гонок Республики Марий Эл по просьбе министра спорта региона Сергея Мухортова.

    Юлия Чепалова
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    Юлия Чепалова

    «Всем добрый день. Рада представиться. С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок Республики Марий Эл. Работаем. Едем дальше», — написала Чепалова в соцсети.

    Чепалова выиграла золотые медали на зимней Олимпиаде 1998 года в Нагано в гонке на 30 км, в личном спринте в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а через четыре года в Турине победила в женской эстафете 4x5 км.

    Также она выигрывала общий зачет Кубка мира в сезоне-2000/01 и два раза чемпионат мира (2001, 2005).

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