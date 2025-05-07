Чепалова стала главой Федерации лыжных гонок Марий Эл

Трехкратная олимпийская чемпионканазначена на должность Федерации лыжных гонок Республики Марий Эл по просьбе министра спорта региона

«Всем добрый день. Рада представиться. С сегодняшнего дня возглавила Федерацию лыжных гонок Республики Марий Эл. Работаем. Едем дальше», — написала Чепалова в соцсети.

Чепалова выиграла золотые медали на зимней Олимпиаде 1998 года в Нагано в гонке на 30 км, в личном спринте в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, а через четыре года в Турине победила в женской эстафете 4x5 км.

Также она выигрывала общий зачет Кубка мира в сезоне-2000/01 и два раза чемпионат мира (2001, 2005).