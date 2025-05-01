НБА. «Миннесота» одолела «Лейкерс», «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт»

взяла верх надв пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 103:96. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 28 очков, а форвард Леброн Джеймс — 22.

Во втором раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии «Хьюстон» — «Голден Стэйт» (2-3).

Прогнозы и ставки на НБА

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:116. «Рокетс» сократили счет в серии — 2-3.

Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит стал самым результативным игроком встречи. В его активе 26 очков.

Шестой матч в серии начнется 2 мая в 23:00 мск.