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    НБА. «Миннесота» одолела «Лейкерс», «Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Миннесота» взяла верх над «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 103:96. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 28 очков, а форвард Леброн Джеймс — 22.

    Во втором раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии «Хьюстон» — «Голден Стэйт» (2-3).

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:116. «Рокетс» сократили счет в серии — 2-3.

    Разыгрывающий защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит стал самым результативным игроком встречи. В его активе 26 очков.

    Шестой матч в серии начнется 2 мая в 23:00 мск.

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