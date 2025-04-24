ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матеус КуньяНовая звезда АПЛ. Кунья — идеальный игрок для системы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Защитник «Никс» Джейлен Брансон стал лучшим клатчером регулярного сезона

    Прочие Баскетбол НБА
    Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон признан лучшим игроком в клатче сезона-2024/25.

    Джейлен Брансон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейлен Брансон

    Награда вручается игроку, который наиболее эффективно действует в решающие моменты — последние минуты четвёртой четверти или овертайма, когда разница в счёте не превышает пяти очков.

    В клатч-тайме Брансон набрал 156 очков — второй результат в лиге, уступив лишь Энтони Эдвардсу (157), но сделал это за меньшее количество минут (135 против 160), что говорит о его высокой эффективности.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Это третий год существования премии: ранее её получали Де’Аарон Фокс (2023) и Стефен Карри (2024)

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бешикташ — Хатайспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Валвейк — Утрехт
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному