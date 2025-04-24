Защитник «Никс» Джейлен Брансон стал лучшим клатчером регулярного сезона

РазыгрывающийДжейлен Брансон признан лучшим игроком в клатче сезона-2024/25.

Награда вручается игроку, который наиболее эффективно действует в решающие моменты — последние минуты четвёртой четверти или овертайма, когда разница в счёте не превышает пяти очков.

В клатч-тайме Брансон набрал 156 очков — второй результат в лиге, уступив лишь Энтони Эдвардсу (157), но сделал это за меньшее количество минут (135 против 160), что говорит о его высокой эффективности.

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Это третий год существования премии: ранее её получали Де’Аарон Фокс (2023) и Стефен Карри (2024)