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    НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Оклахома-Сити» взяла верх над «Мемфисом»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» победила «Милуоки» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:115. «Пэйсерс» ведут в серии — 2-0.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Баскетболист оформил дабл-дабл — 34 очка и 18 подборов.

    Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Милуоки».

    «Оклахома-Сити» переиграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 118:99. «Тандер» ведут в серии — 2-0.

    Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

    Третий матч в серии состоится 25 апреля на паркете «Мемфиса».

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 94:85.

    Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

    Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Тимбервулвз». Начало игры — в 04:30 мск.

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