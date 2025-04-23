НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Оклахома-Сити» взяла верх над «Мемфисом»

победилаво втором матче первого раунда плей-офф НБА — 123:115. «Пэйсерс» ведут в серии — 2-0.

Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо. Баскетболист оформил дабл-дабл — 34 очка и 18 подборов.

Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Милуоки».

«Оклахома-Сити» переиграла «Мемфис» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 118:99. «Тандер» ведут в серии — 2-0.

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

Третий матч в серии состоится 25 апреля на паркете «Мемфиса».

Прогнозы и ставки на НБА

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 94:85.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Тимбервулвз». Начало игры — в 04:30 мск.