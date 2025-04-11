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    НБА. «Миннесота» победила «Мемфис», «Милуоки» одолел «Нью-Орлеан»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Миннесота» выиграла у «Мемфиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (141:125).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.

    «Миннесота» с результатом 47-33 идет на 6-м месте в Западной конференции. «Мемфис» располагается на 7-й строчке — 47-33.

    «Милуоки» на своем паркете переиграл «Нью-Орлеан» — 136:111.

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов.

    «Индиана» на своем паркете выиграла у «Кливленда» — 114:112.

    Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 23 очка и 10 передач.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 11 апреля

    «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:112

    «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:106

    «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 109:133

    «Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:111

    «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 125:141

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