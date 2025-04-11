НБА. «Миннесота» победила «Мемфис», «Милуоки» одолел «Нью-Орлеан»

Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Миннесота» с результатом 47-33 идет на 6-м месте в Западной конференции. «Мемфис» располагается на 7-й строчке — 47-33.
«Милуоки» на своем паркете переиграл «Нью-Орлеан» — 136:111.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов.
«Индиана» на своем паркете выиграла у «Кливленда» — 114:112.
Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл — 23 очка и 10 передач.
Все результаты игрового дня НБА 11 апреля
«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:112
«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 115:106
«Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 109:133
«Милуоки Бакс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 136:111
«Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 125:141