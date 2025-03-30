Халили выиграла масс-старт на ЧР по биатлону

Анастасия Халили Фото: globallookpress.com
Первое место в нем заняла Анастасия Халили, пробежавшая дистанцию за 41.45,0 и допустившая три промаха.
Серебро досталось Анастасии Егоровой (+29,4). Третьей была Ирина Казакевич (+39.2).
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:
- 1. Анастасия Халили (Московская область) — 41.45,0 (3).
- 2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +29,4 (3).
- 3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +39,2 (4).
- 4. Виктория Сливко (Тюменская область) +48,1 (4).
- 5. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +57,4 (3).