ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
    Все новости спорта

    Халили выиграла масс-старт на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Завершился женский масс-старт на чемпионате России по биатлону на 12,5 км.

    Анастасия Халили
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Халили

    Первое место в нем заняла Анастасия Халили, пробежавшая дистанцию за 41.45,0 и допустившая три промаха.

    Серебро досталось Анастасии Егоровой (+29,4). Третьей была Ирина Казакевич (+39.2).

    Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:
    • 1. Анастасия Халили (Московская область) — 41.45,0 (3).
    • 2. Анастасия Егорова (Мурманская область) +29,4 (3).
    • 3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +39,2 (4).
    • 4. Виктория Сливко (Тюменская область) +48,1 (4).
    • 5. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +57,4 (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Факелу» уже некуда отступать
  • «Краснодар» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Красно-белые» продолжат побеждать?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Белорусы продолжат успешную серию очных матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному