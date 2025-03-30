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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Факел». Онлайн
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    Смольский выиграл масс-старт на ЧР-2025 по биатлону

    Прочие Биатлон
    Завершился мужской масс-старт на 15 км в биатлоне в рамках чемпионата России 2025 года.

    Антон Смольский
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    Антон Смольский

    Первое место выиграл Антон Смольский с результатом 42.57,0 и тремя промахами.

    Вторым был Даниил Серохвостов с отставанием от победителя +12,2 секунды и тремя промахами.

    Бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (+24.3).

    Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 15 км. Мужчины, результаты:
    • 1. Антон Смольский (Беларусь) — 42.57,0
    • 2. Даниил Серохвостов (Новосибирская — Алтайский) — +12,2
    • 3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — +24,3
    • 4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — +50,3
    • 5. Саид Каримулла Халили (Москва) — +55,5.

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