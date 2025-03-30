Смольский выиграл масс-старт на ЧР-2025 по биатлону

Завершился мужской масс-старт на 15 км в биатлоне в рамках чемпионата России 2025 года.

Первое место выиграл Антон Смольский с результатом 42.57,0 и тремя промахами.

Вторым был Даниил Серохвостов с отставанием от победителя +12,2 секунды и тремя промахами.

Бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (+24.3).