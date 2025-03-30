Смольский выиграл масс-старт на ЧР-2025 по биатлону

Антон Смольский Фото: globallookpress.com
Первое место выиграл Антон Смольский с результатом 42.57,0 и тремя промахами.
Вторым был Даниил Серохвостов с отставанием от победителя +12,2 секунды и тремя промахами.
Бронза досталась Ильназу Мухамедзянову (+24.3).
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Ханты-Мансийск. Масс-старт 15 км. Мужчины, результаты:
- 1. Антон Смольский (Беларусь) — 42.57,0
- 2. Даниил Серохвостов (Новосибирская — Алтайский) — +12,2
- 3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — +24,3
- 4. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — +50,3
- 5. Саид Каримулла Халили (Москва) — +55,5.