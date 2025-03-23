Клебо выиграл марафон на этапе Кубка мира в Лахти

На дистанции 50 км классическим стилем с масс-старта в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти победу одержал норвежец

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2:07.32,1.

Второе место у еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета (+0,5), третьим был также их соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+1,0).