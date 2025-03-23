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    Клебо выиграл марафон на этапе Кубка мира в Лахти

    Прочие Лыжи
    На дистанции 50 км классическим стилем с масс-старта в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2:07.32,1.

    Второе место у еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета (+0,5), третьим был также их соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+1,0).

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины:
    • Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.32,1.
    • Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,5.
    • Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,0.
    • Андреас Рее (Норвегия) +9,9.
    • Вильям Порома (Швеция) +29,4.
    • Ийво Нисканен (Финляндия) +2.37,8.

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