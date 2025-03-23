Клебо выиграл марафон на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2:07.32,1.
Второе место у еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета (+0,5), третьим был также их соотечественник Симен Хегстад Крюгер (+1,0).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Классический стиль. 50 км. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:07.32,1.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание +0,5.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +1,0.
- Андреас Рее (Норвегия) +9,9.
- Вильям Порома (Швеция) +29,4.
- Ийво Нисканен (Финляндия) +2.37,8.