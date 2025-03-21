Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжам в Лахти

Мужской спринт свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в финском Лахти выиграл пятикратный олимпийский чемпион

Норвежец преодолел дистанцию за 2.45,4. Второе место у француза Жюля Шаппа (+0,4). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал: Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4.

Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4.

Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6.

Валерио Гронд (Швейцария) +0,9.

Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.

Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.

У женщин первое место завоевала немка Колетта Ридцек с результатом 3.05,6. Серебро у норвежки Кристине Ставос Шистад (+0,2). Третьей стала Надине Фендрих из Швейцарии (+0,4).