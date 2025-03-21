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    Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжам в Лахти

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    Мужской спринт свободным стилем на этапе Кубка мира — 2024/2025 в финском Лахти выиграл пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Норвежец преодолел дистанцию за 2.45,4. Второе место у француза Жюля Шаппа (+0,4). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
    • Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4.
    • Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4.
    • Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6.
    • Валерио Гронд (Швейцария) +0,9.
    • Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
    • Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.

    У женщин первое место завоевала немка Колетта Ридцек с результатом 3.05,6. Серебро у норвежки Кристине Ставос Шистад (+0,2). Третьей стала Надине Фендрих из Швейцарии (+0,4).

    Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
    • Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6.
    • Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2.
    • Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
    • Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5.
    • Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7.
    • Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.

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