Клебо выиграл спринт на этапе КМ по лыжам в Лахти

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Норвежец преодолел дистанцию за 2.45,4. Второе место у француза Жюля Шаппа (+0,4). Третьим стал итальянец Федерико Пеллегрино (+0,6).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Лахти (Финляндия). Спринт свободным стилем. Мужчины. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.45,4.
- Жуль Шаппа (Франция) — отставание 0,4.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +0,6.
- Валерио Гронд (Швейцария) +0,9.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,3.
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +1,4.
У женщин первое место завоевала немка Колетта Ридцек с результатом 3.05,6. Серебро у норвежки Кристине Ставос Шистад (+0,2). Третьей стала Надине Фендрих из Швейцарии (+0,4).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Колетта Ридцек (Германия) — 3.05,6.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,2.
- Надине Фендрих (Швейцария) +0,4.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +0,5.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +0,7.
- Ясмин Кяхяря (Финляндия) +1,2.