Тарпищев переизбран членом МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР)переизбран, сообщает официальный сайт организации.

Это стало известно после заседании сессии МОК сегодня, 20 марта, в Греции, где были избраны члены организации. Против Тарпищева был против лишь один человек, а за его кандидатуру проголосовали 104 голоса.

Кандидаты в члены МОК должны были соответствовать возрастному цензу на момент окончания срока (80 лет) для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты.

В настоящий момент Тарпищеву исполнилось 77 лет, он является членом МОК с 1994 года, а с

1999 года занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (ФТР).