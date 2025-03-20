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    Тарпищев переизбран членом МОК

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    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает официальный сайт организации.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    Это стало известно после заседании сессии МОК сегодня, 20 марта, в Греции, где были избраны члены организации. Против Тарпищева был против лишь один человек, а за его кандидатуру проголосовали 104 голоса.

    Кандидаты в члены МОК должны были соответствовать возрастному цензу на момент окончания срока (80 лет) для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты.

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    • В настоящий момент Тарпищеву исполнилось 77 лет, он является членом МОК с 1994 года, а с
    1999 года занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (ФТР).

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