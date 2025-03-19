Фендих выиграла женский спринт на этапе КМ

Завершился женский спринт в лыжных гонках на 11-м этапе Кубка мира в эстонском Таллине.

Первое место в нем заняла швейцарка Надине Фендрих с результатом 2.42,3.

Второй к финишу пришла шведка Майя Дальквист, отстав от лидера на 1,0 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джулия Керн (+1,3).