Фендих выиграла женский спринт на этапе КМ

Надине Фендрих Фото: globallookpress.com
Первое место в нем заняла швейцарка Надине Фендрих с результатом 2.42,3.
Второй к финишу пришла шведка Майя Дальквист, отстав от лидера на 1,0 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джулия Керн (+1,3).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025.11-й этап. Таллин (Эстония). Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Надине Фендрих (Швейцария) — 2.42,3.
- Майя Дальквист (Швеция) — отставание 1,0.
- Джулия Керн (США) 1,3.
- Джина дель Рио (Андорра) + 4,1.
- Колетта Ридцек (Германия) +8,4.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +10,4.