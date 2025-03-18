НБА. «Хьюстон» взял верх над «Филадельфией», «Никс» победили «Майами»

в матче регулярного чемпионата НБА дома победил в овертаймесо счетом 144:137.

Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Квентин Граймс, набравший 46 очков и сделавший 13 подборов.

«Хьюстон» с 44 победами в 69 матчах занимает второе место в Западной конференции, «Филадельфия» с 23 победами в 68 играх — на 12-й строчке «Востока».

«Никс» на своем паркете обыграли «Майами» со счетом 116:95.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Микал Бриджес, набравший 28 очков.

«Никс» с 43 победами в 67 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Майами» с 29 победами в 68 играх — на девятой строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 18 марта:

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 116:95

«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:137 ОТ

«Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 130:132 ОТ

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 81:127

«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 97:111

«Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» — 129:89

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:97

«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:122

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 105:114

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:109