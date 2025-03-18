ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
    Все новости спорта

    НБА. «Хьюстон» взял верх над «Филадельфией», «Никс» победили «Майами»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА дома победил в овертайме «Филадельфию» со счетом 144:137.

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    Самым результативным на паркете стал защитник «Сиксерс» Квентин Граймс, набравший 46 очков и сделавший 13 подборов.

    «Хьюстон» с 44 победами в 69 матчах занимает второе место в Западной конференции, «Филадельфия» с 23 победами в 68 играх — на 12-й строчке «Востока».

    «Никс» на своем паркете обыграли «Майами» со счетом 116:95.

    Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Микал Бриджес, набравший 28 очков.

    «Никс» с 43 победами в 67 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Майами» с 29 победами в 68 играх — на девятой строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 18 марта:

    «Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 116:95

    «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:137 ОТ

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 130:132 ОТ

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 81:127

    «Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 97:111

    «Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» — 129:89

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:97

    «Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:122

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 105:114

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:109

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
  • «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Минчане не пощадят главного аутсайдера Запада
  • «Динамо» Минск — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Русе — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осака — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному