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    НБА. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Торонто Рэпторс»

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    Завершились 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

    «Нью-Йорк Никс»
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    «Нью-Йорк Никс»

    В одной из встреч «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» со счетом 112:98 — 28:24, 27:27, 31:25, 26:22.

    Самыми результативными в этом матче стали Оу Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, которые набрали по 27 очков. У «Торонто Рэпторс» больше всего баллов набрал Иммануэл Куикли (22).

    После этого матча «Нью-Йорк Никс» занимает 3-е место на Востоке. «Торонто Рэпторс» располагается на 14-й позиции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 9 января:

    «Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 109:103.

    «Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 129:122.

    «Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 129:113.

    «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 98:113.

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:119.

    «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103.

    «Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 121:105.

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