НБА. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Торонто Рэпторс»

Завершились 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

В одной из встреч «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» со счетом 112:98 — 28:24, 27:27, 31:25, 26:22.

Самыми результативными в этом матче стали Оу Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс, которые набрали по 27 очков. У «Торонто Рэпторс» больше всего баллов набрал Иммануэл Куикли (22).

После этого матча «Нью-Йорк Никс» занимает 3-е место на Востоке. «Торонто Рэпторс» располагается на 14-й позиции.

Прогнозы и ставки на НБА

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 9 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Вашингтон Уизардс» — 109:103.

«Кливленд Кавальерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 129:122.

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 129:113.

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 98:113.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 100:119.

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 126:103.

«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 121:105.