Клебо победил в скиатлоне на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
28-летний спортсмен прошел дистанцию за 49 минут 29,0 секунды.
Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино (+2,4 секунды), третьим стал другой норвежец Ян Томас Йенсен (+3,9).
Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски». 6-й этап. Скиатлон. 20 км
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0
- 2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,4
- 3. Ян Томас Йенсен (Норвегия) — +3,9
- 4. Ховард Мосеби (Норвегия) — +4,6.
- 5. Мика Фермойлен (Австрия) — +5,1.
- 6. Фридрих Мох (Германия) — +5,2.