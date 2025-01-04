Клебо победил в скиатлоне на «Тур де Ски»

Норвежецпришел первым к финишу на 6-м этапе в мужском скиатлоне на 20 км лыжной супермногодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

28-летний спортсмен прошел дистанцию за 49 минут 29,0 секунды.

Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино (+2,4 секунды), третьим стал другой норвежец Ян Томас Йенсен (+3,9).