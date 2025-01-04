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    • Клебо победил в скиатлоне на «Тур де Ски»
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    Клебо победил в скиатлоне на «Тур де Ски»

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    Норвежец Йоханнес Клебо пришел первым к финишу на 6-м этапе в мужском скиатлоне на 20 км лыжной супермногодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    28-летний спортсмен прошел дистанцию за 49 минут 29,0 секунды.

    Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино (+2,4 секунды), третьим стал другой норвежец Ян Томас Йенсен (+3,9).

    Кубок мира-2024/25. «Тур де Ски». 6-й этап. Скиатлон. 20 км
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0
    • 2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +2,4
    • 3. Ян Томас Йенсен (Норвегия) — +3,9
    • 4. Ховард Мосеби (Норвегия) — +4,6.
    • 5. Мика Фермойлен (Австрия) — +5,1.
    • 6. Фридрих Мох (Германия) — +5,2.
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