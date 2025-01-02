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    НБА. «Сакраменто» одолел «Филадельфию», «Детройт» победил «Орландо», «Хьюстон» — «Даллас»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сакраменто» дома взял верх над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

    «Атланта»
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    «Атланта»

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков.

    «Сакраменто» занимает 12-е место в Западной конференции, «Филадельфия» располагается на 11-й позиции — 13-18.

    «Детройт» дома победил «Орландо» — 105:96. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Мэджик» Джейлен Саггс, набравший 24 очка.

    «Детройт» занимает 10-е место в Восточной конференции, «Орландо» находится на 4-й строчке — 20-14.

    «Хьюстон» обыграл «Даллас» — 110:99. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперн Шенгюн, набравший 23 очка.

    «Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 4-м — 20-14.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 2 января

    «Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 125:107

    «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 105:96

    «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 130:113

    «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:108

    «Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 119:103

    «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 110:99

    «Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 139:120

    «Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:107

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