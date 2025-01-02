НБА. «Сакраменто» одолел «Филадельфию», «Детройт» победил «Орландо», «Хьюстон» — «Даллас»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков.
«Сакраменто» занимает 12-е место в Западной конференции, «Филадельфия» располагается на 11-й позиции — 13-18.
«Детройт» дома победил «Орландо» — 105:96. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Мэджик» Джейлен Саггс, набравший 24 очка.
«Детройт» занимает 10-е место в Восточной конференции, «Орландо» находится на 4-й строчке — 20-14.
«Хьюстон» обыграл «Даллас» — 110:99. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперн Шенгюн, набравший 23 очка.
«Хьюстон» занимает 3-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 4-м — 20-14.
Все результаты игрового дня НБА 2 января
«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 125:107
«Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 105:96
«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 130:113
«Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:108
«Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 119:103
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 110:99
«Денвер Наггетс» — «Атланта Хоукс» — 139:120
«Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс» — 113:107