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    Боттас: Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Финский пилот Валттери Боттас выразил мнение, что он допустил ошибку, перейдя в «Заубер».

    Валттери Боттас
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    Валттери Боттас

    «Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед. Сейчас для меня важно составить представление о возможных вариантах, понять, как вновь оказаться в числе гонщиков, выходящих на старт "Гран При".

    С другой стороны, меня ждет роль резервного пилота в заводской команде, за которую я выступал. Это отличный бренд, крупный автопроизводитель. Я был там пять лет назад и знаю, что это действительно может открыть для меня некоторые возможности», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

    Прошедший сезон Боттас провел в составе «Заубер». Но команда решила не продлевать с ним контракт. Финский гонщик стал 22-м в личном зачете.

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