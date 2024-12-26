Боттас: Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед

Финский пилотвыразил мнение, что он допустил ошибку, перейдя в «Заубер».

«Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед. Сейчас для меня важно составить представление о возможных вариантах, понять, как вновь оказаться в числе гонщиков, выходящих на старт "Гран При".

С другой стороны, меня ждет роль резервного пилота в заводской команде, за которую я выступал. Это отличный бренд, крупный автопроизводитель. Я был там пять лет назад и знаю, что это действительно может открыть для меня некоторые возможности», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Прошедший сезон Боттас провел в составе «Заубер». Но команда решила не продлевать с ним контракт. Финский гонщик стал 22-м в личном зачете.