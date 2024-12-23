Агент Шведа: Алексей готов вернуться в Россию

Представитель российского баскетболистаОбрад Фимич объяснил ситуацию с отчислением защитника из китайского клуба «Шаньси».

«К сожалению, новый тренер не дал Алексею шансов проявить себя, делал ставку на других иностранных игроков задней линии. Хотя до сезона два других клуба китайской лиги хотели подписать Шведа, но генеральный менеджер "Шаньси" отказался отпускать игрока. А тренеру он в итоге не подошел. Неприятная ситуация, но такое бывает.

В Китае в последние годы для иностранцев работает правило, что контракт становится гарантированным только после третьего месяца. Поэтому так много легионеров отчисляют по ходу сезона. Из-за правил CBA в этом сезоне Алексей уже не может заключить контракт с другой командой высшего дивизиона КНР.

Алексей — объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последних 14 лет. Человек, на которого равняются дети. Дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет с интересом клубов Лиги ВТБ на этот раз», — сказал Фимич «СЭ».

Последним клубом Шведа в России был московский ЦСКА, который он покинул в 2023 году.