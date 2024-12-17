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    Душан Влахович«Ювентус» — «Кальяри». Онлайн
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    НБА объявил изменения в формате проведения Матча звезд лиги с 2025 года

    Прочие Баскетбол НБА
    На официальном сайте национальной баскетбольной ассоциации (НБА) появились изменения в формате Матча звезд с 2025 года.

    Эмблема матча
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    В формате произошли следующие изменения:
    • 24 игрока образуют между собой три команды, в каждой из которых будет 8 баскетболистов;
    • Четвёртая команда будет подобрана из «Восходящих звёзд» лиги. В неё войдут игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге 1-2 года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги;
    • Команды между собой проведут мини-турнир — два полуфинала и финал;
    • Чтобы одержать победу в одном матче, команде необходимо набрать 40 очков;
    • Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит примут участие в турнире в качестве генеральных-менеджеров, которые будут «драфтовать» состав команды. Двукратная чемпионка WNBA Кэндис Паркер, в свою очередь, займёт аналогичную позицию в выборе «Восходящих звёзд»;
    • Призовой фонд мероприятия составит $ 1,8 млн. Один отдельно взятый игрок может получить за: 1-е место — $ 125 тыс., 2-е место — $ 50 тыс., 3-е и 4-е места — $ 25 тыс.
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