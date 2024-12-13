ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    НБА. «Бостон» взял верх над «Детройтом», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» одержал домашнюю победу над «Детройт Пистонс» — 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31).

    «Бостон Селтикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бостон Селтикс»

    В составе победителей отличился разыгрывающий Пэйтон Притчард, на счету которого 27 очков и 10 передач, еще 23 очка записал на свой счет Деррик Уайт. У «Детройта» 26 очков набрал форвард Рон Холланд.

    «Бостон» с 20 победами в 25 матчах занимает второе место на Востоке, у «Дейтройта» 11 место при 10 победах в 26 матчах.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В другом матче игрового дня «Майами Хит» одержал домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» — 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28).

    За хозяев 23 очка набросал защитник Тайлер Хироу, еще 21 очко и 16 подборов у центрового Эдриса Адебайо. За «Рэпторс» отличился защитник Грейди Дик — 22 очка.

    «Майами» с 13 победами в 23 матчах идет на 5-м месте в Восточной конференции, «Торонто» на 14-м месте — 7 побед в 26 матчах.

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Еще в одной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпели домашнее поражение от «Сакраменто Кингз» — 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20).

    Самым результативным игроком матча с 36 очками стал разыгрывающий хозяев Си Джей Макколлум. За «Сакраменто» отличился литовский центровой Домантас Сабонис — 32 очка и 20 подборов, еще 29 очков набросал форвард Демар Дерозан.

    «Сакраменто» с 13 победами в 26 матчах занимает 12-е место на Западе, у «пеликанов» 5 победв в 26 матчах и последняя 15 строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться
  • «Тулуза» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Осер — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному