НБА. «Бостон» взял верх над «Детройтом», «Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан»

В матче регулярного чемпионата НБАодержал домашнюю победу над— 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31).

В составе победителей отличился разыгрывающий Пэйтон Притчард, на счету которого 27 очков и 10 передач, еще 23 очка записал на свой счет Деррик Уайт. У «Детройта» 26 очков набрал форвард Рон Холланд.

«Бостон» с 20 победами в 25 матчах занимает второе место на Востоке, у «Дейтройта» 11 место при 10 победах в 26 матчах.

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В другом матче игрового дня «Майами Хит» одержал домашнюю победу над «Торонто Рэпторс» — 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28).

За хозяев 23 очка набросал защитник Тайлер Хироу, еще 21 очко и 16 подборов у центрового Эдриса Адебайо. За «Рэпторс» отличился защитник Грейди Дик — 22 очка.

«Майами» с 13 победами в 23 матчах идет на 5-м месте в Восточной конференции, «Торонто» на 14-м месте — 7 побед в 26 матчах.

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Еще в одной встрече «Нью-Орлеан Пеликанс» потерпели домашнее поражение от «Сакраменто Кингз» — 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20).

Самым результативным игроком матча с 36 очками стал разыгрывающий хозяев Си Джей Макколлум. За «Сакраменто» отличился литовский центровой Домантас Сабонис — 32 очка и 20 подборов, еще 29 очков набросал форвард Демар Дерозан.

«Сакраменто» с 13 победами в 26 матчах занимает 12-е место на Западе, у «пеликанов» 5 победв в 26 матчах и последняя 15 строчка.