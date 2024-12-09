НБА. «Индиана» проиграла «Шарлотт», «Милуоки» победил «Бруклин»

в матче регулярного чемпионата НБА дома уступиласо счетом 109:113.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл, набравший 30 очков.

«Индиана» с 10 победами в 25 матчах занимает 11-е место в Восточной конференции, «Шарлотт» с 7 победами в 24 играх — на 14-й строчке.

Прогнозы и ставки на НБА

«Милуоки» на выезде обыграл «Бруклин» со счетом 118:113. Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и сделавший 11 подборов.

«Милуоки» с 12 победами в 23 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции, «Бруклин» с 10 победами в 24 играх — на строчку ниже.