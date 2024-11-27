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    НБА. «Финикс» выиграл у «Лейкерс», «Вашингтон» уступил «Чикаго»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Финикс» на своем паркете одержали победу над «Лейкерс» в матче Кубка НБА — 127:100.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 результативных передач.

    Дабл-даблы оформили нападающие «Лейкерс» Энтони Дэвис (25 очков и 15 подборов) и Леброн Джеймс (18 очков и 10 передач).

    «Вашингтон» дома проиграл «Чикаго» в матче Кубка НБА — 108:127.

    Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

    Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 27 ноября

    «Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 108:127

    «Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 103:106

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:117 OT

    «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:128

    «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:100

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