НБА. «Финикс» выиграл у «Лейкерс», «Вашингтон» уступил «Чикаго»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 результативных передач.
Дабл-даблы оформили нападающие «Лейкерс» Энтони Дэвис (25 очков и 15 подборов) и Леброн Джеймс (18 очков и 10 передач).
«Вашингтон» дома проиграл «Чикаго» в матче Кубка НБА — 108:127.
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.
Все результаты игрового дня НБА 27 ноября
«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 108:127
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 103:106
«Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» — 111:117 OT
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 115:128
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 127:100