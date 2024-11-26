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    Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в CAS

    Прочие Биатлон Допинг Вокруг спорта
    Биатлонист Евгений Устюгов не смог оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) лишение его медалей Олимпийских игр 2010 года.

    Евгений Устюгов
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    Евгений Устюгов

    На Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

    «Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена», — говорится в заявлении суда.

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    • В Подразделении по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit, BIU) также поддержали решение CAS.

    «Biathlon Integrity Unit (BIU) и Международный союз биатлонистов (IBU) приветствуют решение, вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о биологическом паспорте бывшего спортсмена Евгения Устюгова.

    Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела (ADD) CAS, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена.

    После этого вывода Устюгов был наказан четырехлетним сроком дисквалификации. Все результаты соревнований, достигнутые Устюговым в период с 24 января 2010 года и до его завершения карьеры в конце сезона-2013/2014, аннулируются, включая любые связанные с ним медали, очки и призы.

    Это включает в себя результаты, достигнутые на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где он был награжден золотой медалью в масс-старте и бронзовой медалью в мужской эстафете.

    Устюгов может обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии, однако такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям», — отметили в организации.

    В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию Устюгова по еще одному допинговому делу. Россиянин был лишен золотой медали Игр в Сочи за употребление оксандролона на основе данных из базы московской лаборатории.

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