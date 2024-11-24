НБА. «Денвер» победил «Лейкерс», «Юта» взяла верх над «Никс»

в гостях одолелв матче регулярного чемпионата НБА — 127:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич — 34 очка, 13 подборов и 8 передач. У хозяев 18 очков, 6 подборов и 7 передач на счету форварда Леброна Джеймса.

«Денвер» одержал 9-ю победу в 15 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» с 6 поражениями и 10 победами — на 4-й строчке.

«Юта» на своем паркете обыграла «Никс» со счетом 121:106.

Самым результативным в этой встрече стал центровой «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 34 очка.

После этого матча «Юта» с 4 победами в 16 играх занимает предпоследнее 14-е место в Западной конференции, «Никс» с 9 победами в 16 встречах — на четвертой строчке «Востока».

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 24 ноября

«Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 121:106

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 111:100

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:104

«Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:119

«Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:142

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:94

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 102:127