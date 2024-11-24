ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива»
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
  • 00:55
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
  • 22:26
    • «Ман Сити» потерпел третье поражение подряд в АПЛ
  • 22:00
    • «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью
  • 20:22
    • «Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Алавесом»
    Все новости спорта

    НБА. «Денвер» победил «Лейкерс», «Юта» взяла верх над «Никс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» в гостях одолел «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:102.

    Леброн Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич — 34 очка, 13 подборов и 8 передач. У хозяев 18 очков, 6 подборов и 7 передач на счету форварда Леброна Джеймса.

    «Денвер» одержал 9-ю победу в 15 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» с 6 поражениями и 10 победами — на 4-й строчке.

    «Юта» на своем паркете обыграла «Никс» со счетом 121:106.

    Самым результативным в этой встрече стал центровой «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 34 очка.

    После этого матча «Юта» с 4 победами в 16 играх занимает предпоследнее 14-е место в Западной конференции, «Никс» с 9 победами в 16 встречах — на четвертой строчке «Востока».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 24 ноября

    «Юта Джаз» — «Нью-Йорк Никс» — 121:106

    «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 111:100

    «Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:104

    «Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:119

    «Чикаго Буллз» — «Мемфис Гриззлиз» — 131:142

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 104:94

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 102:127

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Эмполи — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • 27/11/2024 в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному