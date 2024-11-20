Винер прокомментировала присвоение звания ЗМС Лале Крамаренко

Экс-президент Федерации художественной гимнастики РФпрокомментировала присвоение спортсменкезвание заслуженного мастера спорта Российской Федерации.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лала Крамаренко и Ирина Винер Фото: vfrg.ru

«Лала Крамаренко — заслуженный мастер спорта! Великолепная гимнастка, она очень талантливая, очень выразительная, обладает огромным эмоциональным зарядом и прекрасными данными: гибкость, растяжка, высокий прыжок, великолепная внешность, красивое лицо, красивые волосы, форма ног… Всё это помогло ей раскрыть потенциал и создавать необыкновенно разнообразные программы. От Чайковского до эстрадных, весёлых моментов.

Разнообразие музыкальных стилей дало ей возможность запоминаться, а мне — возможность ставить ей такие разные программы. Все было непросто: много переворачивали, искали подходящую музыку, костюмы, причёски… Но вот, спустя годы, мы всё‑таки добились результата!

Мне очень приятно, что Лале присвоили звание Заслуженного Мастера Спорта. Как мы и говорили, если спортсмен достоин, он получит эту награду! Большое спасибо министерству спорта за это решение!

Я очень счастлива за Лалу! Думаю, это послужит нашему еще большему рвению, месте мы будем продолжать работать, покорять новые вершины!», — написала Винер в Telegram‑канале.