Гимнастка Крамаренко стала спортсменкой года в России

Представительница художественной гимнастикиполучила приз Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

«Рада присутствовать здесь, для меня большая честь. Огромная благодарность министру спорта Михаилу Дегтяреву, это победа всей моей большой команды, Ирины Александровны Винер, без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре», — сказала Крамаренко «Матч ТВ».

В этом году 19-летняя спортсменка выиграла индивидуальное многоборье и в упражнения с лентой на Играх стран БРИКС — 2024 в Казани, дважды становилась лучшей на международном турнире «Небесная грация». Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ.

Крамаренко является является действующей чемпионкой России, трехкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачете, победительницей и призером международных этапов Гран-при.