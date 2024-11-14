НБА. «Кливленд» победил «Филадельфию», «Сан-Антонио» одолел «Вашингтон»

Форвард «Севенти Сиксерс» Джаред Маккейн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 34 очка и 10 передач.
«Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:130.
Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 50 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Хьюстон» переиграл «Клипперс» — 111:103. «Рокетс» одержали третью победу подряд.
Все результаты игрового дня НБА 14 ноября
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 127:120 ОТ
«Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 139:130
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103
«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:139
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:88
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:114
«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 123:124
«Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 94:90
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:123
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:98
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 127:104