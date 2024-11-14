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    НБА. «Кливленд» победил «Филадельфию», «Сан-Антонио» одолел «Вашингтон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Кливленд» на выезде обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106. «Кавальерс» одержали 13 победу подряд с начала сезона-2024/25.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Форвард «Севенти Сиксерс» Джаред Маккейн стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 34 очка и 10 передач.

    «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:130.

    Форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 50 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Хьюстон» переиграл «Клипперс» — 111:103. «Рокетс» одержали третью победу подряд.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 14 ноября

    «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 127:120 ОТ

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 139:130

    «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 111:103

    «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 114:139

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:88

    «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 106:114

    «Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 123:124

    «Орландо Мэджик» — «Индиана Пэйсерс» — 94:90

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:123

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 106:98

    «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 127:104

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