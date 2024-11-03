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    НБА. «Кливленд» сломил сопротивление «Милуоки», «Денвер» легко обыграл «Юту»

    «Бостон», «Кливленд» и «Голден Стэйт» победили

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    Яннис Адетокумбо
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    Яннис Адетокумбо
    В Национальной баскетбольной лиге этой ночью завершились 10 матчей.

    «Бостон» в гостях победил «Шарлотт» — 113:103.

    Для «Селтикс» это вторая победа кряду, а «Хорнетс» — проиграли вторую игру.

    Разыгрывающий защитник хозяев Ламело Болл стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

    «Бостон» с результатом 6-1 идет вторым на «Востоке» «Шарлотт» занимает 9-е место — 2-4.

    «Шарлотт» — «Бостон» — 103:113 (24:38, 26:30, 24:17, 29:28)

    Ш: Болл (36), Миллер (16), Грин (12), Коди Мартин (11).

    Б: Тейтум (29), Притчард (22), Корнет (19), Уайт (18).

    «Милуоки» у себя дома уступил «Кливленду» — 113:114. «Кавальерс» выиграли все 7 игр на старте сезона.

    Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 34 очков и 16 подборов, а разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард набрал 41 очко. Они стали самыми результативными игроками встречи.

    «Милуоки» — «Кливленд» — 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27)

    М: Лиллард (41), Я. Адетокунбо (34 + 16 подборов), Принс (16).

    К: Митчелл (30), Меррилл (17), Аллен (15 + 12 подборов), Э. Мобли (14).

    «Торонто» — «Сакраменто» — 131:128 ОТ (37:29, 29:34, 30:23, 24:34, 11:8)

    Т: Барретт (31), Буше (24), Дик (22), Агбаджи (22), Пелтль (13).

    С: Дерозан (33), Фокс (24), Монк (21), Сабонис (17 + 20 подборов + 10 передач), Мюррэй (16 + 10 подборов).

    «Филадельфия» — «Мемфис» — 107:124 (28:24, 24:35, 23:33, 32:32)

    Ф: Макси (23), Маккейн (19), Убре (14).

    М: Джарен Джексон (27), Хафф (20), Морант (18 + 12 передач), Уэллс (15).

    «Сан-Антонио» — «Миннесота» — 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)

    С: К. Джонсон (25), Сохан (19 + 10 подборов), Вембаньяма (17), Пол (15 + 13 передач).

    М: Эдвардс (21), Рэндл (21), Дивинченцо (14).

    «Голден Стэйт» в гостях сломил сопротивление «Хьюстона» — 127:121 ОТ.

    «Уорриорз» одержали третью победу подряд.

    Нападающий «Рокетс» Тари Исон и атакующий защитник «ГС» Бадди Хилд набрали по 27 очков, став самыми результативными игроками встречи.

    «Голден Стэйт» с результатом 5-1 располагается вторым на «Западе». «Хьюстон» идет восьмым — 3-3.

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 121:127 OT (20:38, 23:33, 37:25, 39:23, 2:8)

    Х: Исон (27), Смит (21), Томпсон (18 + 11 подборов), Шенгюн (14 + 10 подборов).

    Г: Хилд (27), Куминга (23), Уиггинс (15), Др. Грин (14 + 11 подборов), Подземски (12).

    «Вашингтон» уступил на своем паркете «Майами» — 98:118.

    Матч проходил в Мексике.

    Больше всех очков набрал стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл — 32 очка и 14 подборов.

    «Майами» с результатом 3-2 сейчас четвертый на «Востоке». «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 2-3.

    «Вашингтон» — «Майами» — 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

    В: Кулибали (22), Пул (21), Сарр (17).

    М: Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (18), Хирро (15), Беркс (15).

    «Денвер» не оставил шансов «Юте» — 129:103.

    Для «Джаз» это 6 поражение подряд на старте сезона.

    Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 27 очками и 16 подборами.

    «Денвер» — «Юта» — 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)

    Д: Йокич (27 + 16 подборов), Портер (20), Стротер (19), К. Браун (17).

    Ю: Кесслер (18 + 14 подборов), Джузэнг (17), Джордж (16), Коллинз (15).

    «Финикс» — «Портленд» — 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)

    Ф: Букер (28), Дюрант (21), Аллен (18), Джонс (15), Бил (15).

    П: Саймонс (20), Грант (20), Авдия (13), Бэнтон (12).

    «Оклахома» в гостях победила «Клипперс» — 105:92.

    «Тандер» одержали шестую победу подряд. Разыгрывающий защитник гостей Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

    «ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 92:105 (28:19, 29:34, 21:28, 14:24)

    К: Пауэлл (24), Харден (12 + 13 подборов), Мэнн (11), Данн (11)

    О: Гилджес-Александер (25), Дорт (16), Джейлен Уильямс (15), Уиггинс (12).

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