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    Трусова высказалась по поводу завершения карьеры

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    Серебряный призер ОИ-2022 Александра Игнатова (Трусова) отметила, что не намерена заканчивать спортивную карьеру.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    «У меня давно была идея где-то выступить. Показать, что я могу, если захочу, вернуться на соревнования. Но нужна мотивация и понимание того, зачем мне это надо. Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: "Зачем ты выходишь кататься?" А я сама не знаю зачем.

    Но поставить точку я пока не могу. Не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: "Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает". Хотя это сейчас популярно», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

    До этого СМИ писали, что Игнатова не намерена выступать на турнирах в сезоне-2024/25.

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