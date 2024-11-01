Трусова высказалась по поводу завершения карьеры

Серебряный призер ОИ-2022отметила, что не намерена заканчивать спортивную карьеру.

«У меня давно была идея где-то выступить. Показать, что я могу, если захочу, вернуться на соревнования. Но нужна мотивация и понимание того, зачем мне это надо. Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: "Зачем ты выходишь кататься?" А я сама не знаю зачем.

Но поставить точку я пока не могу. Не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: "Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает". Хотя это сейчас популярно», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

До этого СМИ писали, что Игнатова не намерена выступать на турнирах в сезоне-2024/25.