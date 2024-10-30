«Зенит» разгромил «Самару», «Автодор» был сильнее «Астаны» в Единой лиге

Завершились два матча Единой лиги ВТБ.

Петербургский «Зенит» легко дома обыграл «Самару» со счетом 92:61 (23:13; 19:15; 22:18, 28:15).

Самым результативным у питерцев стал легкий форвард Дуэйн Бэйкон, набравший в матче 15 очков, а также сделавший три подбора и одну передачу. 13 очков на свой счёт записал Трент Фрейзер.

У «Самары» отличился лёгкий форвард Ронни Харрелл, который набрал за игру 14 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. 11 очков, четыре подбора и три передачи на счету Брэндана Адамса.

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Сааратовский «Автодор» в напряженном матче был сильнее «Астаны» — 88:81 (17:18, 24:17, 23:17, 24:29).

Больше всех очков у победителей на счету центрового Керема Кантера (20), а также 8 подборов и одна передача.

В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 24 очка, сделал два подбора и пять передач.