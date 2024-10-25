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    «Даллас» выиграл у «Сан-Антонио», «Денвер» уступил «Оклахоме»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич и Клэй Томпсон
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    Лука Дончич и Клэй Томпсон

    «Даллас» выиграл на своей площадке у «Сан-Антонио» со счетом 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29).

    Лидер «Маверикс» Лука Дончич набрал 28 очков, а также сделал 10 подборов и восемь передач. Еще 22 очка хозяевам принес Клэй Томпсон.

    Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма набрал 17 очков и сделал девять подборов.

    Моменты с участием Луки Дончича в матче «Даллас» — «Сан-Антонио»

    Еще в одном матче «Оклахома-Сити» одержал победу над «Денвером» — 102:87 (31:24, 27:27, 27:17, 17:19).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков, а центровой Чет Холмгрен оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов.

    Все результаты дня

    «Вашингтон» — «Бостон» 102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)

    «Денвер» — «Оклахома-Сити» 87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)

    «Даллас» — «Сан-Антонио» 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)

    «Сакраменто» — «Миннесота» 115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)

    Топ-10 моментов дня в НБА
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