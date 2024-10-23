НБА. «Лейкерс» победил «Миннесоту», «Бостон» одолел «Нью-Йорк Никс»

Леброн Джейис Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 36 очков и сделавший 16 подборов.
Леброн и Бронни Джеймсы впервые сыграли в одном матче НБА.
«Бостон» на своем паркете победил «Нью-Йорк Никс» со счетом 132:109.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.
Результаты игрового дня НБА 23 октября
«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:109
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103