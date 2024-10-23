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    НБА. «Лейкерс» победил «Миннесоту», «Бостон» одолел «Нью-Йорк Никс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома взяли верх над «Миннесотой» со счетом 110:103.

    Леброн Джейис
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    Леброн Джейис

    Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 36 очков и сделавший 16 подборов.

    Леброн и Бронни Джеймсы впервые сыграли в одном матче НБА.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Бостон» на своем паркете победил «Нью-Йорк Никс» со счетом 132:109.

    Самым результативным баскетболистом игрового дня стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 37 набранных очков, 10 результативных передач и четыре подбора.

    Результаты игрового дня НБА 23 октября

    «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 132:109

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:103

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