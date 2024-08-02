Маршан взял четвертое золото на Олимпиаде-2024

Завершились три дистанции в плавании на Олимпийских играх в Париже.

На дистанции 200 метров комплексным плаванием чемпионом стал француз Леон Маршан. Для него это уже четвертое золото на этих играх.

Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд. Ранее он побеждал на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем.

Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.

Австралиец Кэмерон Макэвой взял золото на 50 м вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 21,25.

Серебро завоевал британец Бенджамин Прауд (21,30). Бронзовая медаль — у олимпийского чемпиона Лондона-2012 француза Флориана Маноду.

У женщин на дистанции 200 м на спине первое место досталось Кейли Маккеоун (Австралия). Она проплыла свою дистанцию за 2.03.73, что является новым олимпийским рекордом. Для Маккеоун это второе золото на этих играх, ранее она победила на 100 м на спине.

Серебряную медаль завоевала американка Реган Смит, проплыв дистанцию за 2.04,26. Бронза — у пловчихи из Канады Кайли Масс (2.05,67).