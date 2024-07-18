ESPN: Фелпс — лучший спортсмен XXI века

Майкл Фелпс Фото: globallookpress.com
Первое место в этом списке досталось 23-кратому олимпийскому чемпиону по плаванию Майклу Фелпсу. За ним идут Серена Уильямс (теннис) и Лионель Месси (футбол).
Топ-10 выглядит так:
- 1. Майкл Фелпс (плавание).
- 2. Серена Уильямс (теннис).
- 3. Лионель Месси (футбол).
- 4. Леброн Джеймс (баскетбол).
- 5. Том Брэди (футболист НФЛ).
- 6. Роджер Федерер (теннис).
- 7. Симона Байлз (спортивная гимнастика).
- 8. Тайгер Вудс (гольф).
- 9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика).
- 10. Коби Брайант (баскетбол).