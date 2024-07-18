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    • ESPN: Фелпс — лучший спортсмен XXI века
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    ESPN: Фелпс — лучший спортсмен XXI века

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    Авторитетное издание ESPN составило свою версию лучших спортсменов XXI века.

    Майкл Фелпс
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    Майкл Фелпс

    Первое место в этом списке досталось 23-кратому олимпийскому чемпиону по плаванию Майклу Фелпсу. За ним идут Серена Уильямс (теннис) и Лионель Месси (футбол).

    Топ-10 выглядит так:
    • 1. Майкл Фелпс (плавание).
    • 2. Серена Уильямс (теннис).
    • 3. Лионель Месси (футбол).
    • 4. Леброн Джеймс (баскетбол).
    • 5. Том Брэди (футболист НФЛ).
    • 6. Роджер Федерер (теннис).
    • 7. Симона Байлз (спортивная гимнастика).
    • 8. Тайгер Вудс (гольф).
    • 9. Усэйн Болт (лёгкая атлетика).
    • 10. Коби Брайант (баскетбол).
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