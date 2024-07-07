Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон Фото: globallookpress.com
Вторым к финишу пришел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место досталось напарнику Хэмилтона по «Мерседесу» Ландо Норрису.
Это первая победа британского гонщика на этапах «Формулы-1» с декабря 2021, тогда он был первым на «Гран-при Саудовской Аравии». Всего же для 39-летнего Хэмилтона это девятая победа в карьере на трассе в Сильверстоуне.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:
- 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга
- 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465
- 3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318
- 6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722
- 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569
- 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577
- 9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387
- 10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303
- 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1:28.960
- 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:30.153
- 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
- 14. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
- 15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
- 16. Эстебан Окон («Альпин») +2 круга
- 17. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга
- 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга
- 19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл
- 20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл