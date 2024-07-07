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    Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

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    Победителем 12-го этапа «Формулы-1» «Гран-при Великобритании» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Вторым к финишу пришел пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место досталось напарнику Хэмилтона по «Мерседесу» Ландо Норрису.

    Это первая победа британского гонщика на этапах «Формулы-1» с декабря 2021, тогда он был первым на «Гран-при Саудовской Аравии». Всего же для 39-летнего Хэмилтона это девятая победа в карьере на трассе в Сильверстоуне.

    Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка:
    • 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга
    • 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.465
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») +7.547
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +12.429
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») +47.318
    • 6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +55.722
    • 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +56.569
    • 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:03.577
    • 9. Алекс Албон («Уильямс») +1:08.387
    • 10. Юки Цунода («РБ») +1:19.303
    • 11. Логан Сарджент («Уильямс») +1:28.960
    • 12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:30.153
    • 13. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг
    • 14. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
    • 15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
    • 16. Эстебан Окон («Альпин») +2 круга
    • 17. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга
    • 19. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл
    • 20. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл
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