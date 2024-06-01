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    «Зенит» одолел «Локомотив» и занял третье место в Единой лиге ВТБ

    «Локомотив» — «Зенит»: счет матча 77:88, обзор

    Прочие Баскетбол Единая лига
    «Зенит» обыграл «Локомотив» (88:77) в матче за 3-е место в Единой лиге ВТБ.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Игрок «Зенита» Андрей Мартюк стал самым результативным в этом матче. Баскетболист набрал 28 очков за эту встречу и сделал 6 подборов.

    Все игроки стартового состава «Зенита» набрали 10+ очков в этом матче. Винс Хантер (19), Томас Эртель (17), Сергей Карасёв (14), Трент Фрейзер (13) и Джувэн Морган (10).

    Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. Четвертый матч.
    «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 77:88 (23:21, 22:21, 17:18, 15:28)
    Счет в серии: 1 — 3

    После этого матча «Зенит» занял 3-е место в Единой лиге ВТБ, а «Локомотив» расположился на 4-й позиции.

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