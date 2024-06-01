«Локомотив» — «Зенит»: счет матча 77:88, обзор

обыграл(88:77) в матче за 3-е место в Единой лиге ВТБ.

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк стал самым результативным в этом матче. Баскетболист набрал 28 очков за эту встречу и сделал 6 подборов.

Все игроки стартового состава «Зенита» набрали 10+ очков в этом матче. Винс Хантер (19), Томас Эртель (17), Сергей Карасёв (14), Трент Фрейзер (13) и Джувэн Морган (10).

Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. Четвертый матч. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 77:88 (23:21, 22:21, 17:18, 15:28) Счет в серии: 1 — 3

После этого матча «Зенит» занял 3-е место в Единой лиге ВТБ, а «Локомотив» расположился на 4-й позиции.