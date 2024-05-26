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    ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф

    УНИКС — ЦСКА: счет матча 95:96, обзор

    Прочие Баскетбол Единая лига
    В первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА одолел казанский УНИКС со счетом 96:95 (26:29, 25:20, 25:24, 20:22).

    Мело Тримбл
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    Мело Тримбл

    Большую часть матча впереди были хозяева, но ЦСКА совершил мощный спурт в концовке встречи и вырвал победу с разницей в одно очко.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков. Тримбл принес своей команде победу, реализовав два штрафных за 3,3 секунды до конца четвертой четверти.

    Единая лига ВТБ. Финал. Первый матч.
    УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 95:96 (29:26, 20:25, 24:25, 22:20)
    УНИКС: Димитриевич (22), Воронцевич (18), Рэйнольдс (16)ЦСКА: Тримбл (28), М'Бай (16), Ливио (12)Счет в серии: 0-1
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