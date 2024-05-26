УНИКС — ЦСКА: счет матча 95:96, обзор

В первом матче финала плей-офф Единой лиги ВТБ московскийодолел казанскийсо счетом 96:95 (26:29, 25:20, 25:24, 20:22).

Большую часть матча впереди были хозяева, но ЦСКА совершил мощный спурт в концовке встречи и вырвал победу с разницей в одно очко.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков. Тримбл принес своей команде победу, реализовав два штрафных за 3,3 секунды до конца четвертой четверти.