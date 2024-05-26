Пистиолис: Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами

Главный тренервысказался о победе своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против(96:95).

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами. Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии. Нам нужно выиграть еще. Считаю, сегодня мы проявили характер. В то же время еще многое предстоит улучшить. Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Таким образом, ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1-0.