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    Пистиолис: Давайте снова творить историю вместе

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о продлении контракта с клубом на два года.

    Андреас Пистиолис
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    Андреас Пистиолис

    «Благодаря упорному труду, терпению, самопожертвованию, стабильности, дисциплине и уверенности в себе мы превратим проблемы в возможности, а неудачи в ступеньки для роста. Мы раздвинем и переопределим границы возможного. Готов с радостью идти по этому пути. Давайте снова творить историю вместе!» — цитирует Пистиолиса пресс-служба клуба.

    45-летний греческий специалист возглавил ЦСКА в середине апреля, сразу по окончании регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Под его руководством красно-синие выиграли серии плей-офф у «Енисея» и «Зенита», пробившись в финал.

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