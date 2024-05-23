Пистиолис: Давайте снова творить историю вместе

Главный тренервысказался о продлении контракта с клубом на два года.

«Благодаря упорному труду, терпению, самопожертвованию, стабильности, дисциплине и уверенности в себе мы превратим проблемы в возможности, а неудачи в ступеньки для роста. Мы раздвинем и переопределим границы возможного. Готов с радостью идти по этому пути. Давайте снова творить историю вместе!» — цитирует Пистиолиса пресс-служба клуба.

45-летний греческий специалист возглавил ЦСКА в середине апреля, сразу по окончании регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Под его руководством красно-синие выиграли серии плей-офф у «Енисея» и «Зенита», пробившись в финал.